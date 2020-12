Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) heeft zaterdag uitgepakt met een stevig statement. De wereldkampioen won in de Scheldecross zijn eerste veldrit van zijn veldritseizoen. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) spartelde lang tegen, maar moest toch zijn meerdere erkennen in Van der Poel. Iserbyt blijft leider in de X²O Badkamers Trofee.