Vicky D. (46), een van de verdachten van de brandstichting in het geplande asielcentrum in Grote-Spouwen, zit opgesloten in de gevangenis van Hasselt. Dat is uitgerekend de strafinrichting waar ze 12 jaar heeft gewerkt. Daarvoor werkte ze als cipier in Leuven-Centraal. Drie jaar geleden werd ze omwille van medische redenen op pensioen gesteld.