De pronostiek van Mario De Clercq en Sven Nys: “Op Sint-Anneke wint Van der Poel, in Gavere niet”

Alsof het de intrede van de Sint was in Antwerpen, zo wachtte de incrowd van het veldrijden op Sint-Anneke op het eerste rondje van Mathieu van der Poel door het grove zand van Linkeroever. “Ik ben benieuwd of Mathieu door de dubbele passage zand aan de oever van de Schelde raakt”, stelde sportief coördinator bij Pauwels Sauzen-Bingoal, Mario De Clercq. Al is mijn pronostiek simpel: “Mathieu wint straks op het strand van Sint-Anneke, maar in Gavere niet”, zegt de drievoudige ex-wereldkampioen. Sven Nys beaamde: “Hij doet mee voor de zege, méér dan Wout van Aert in Kortrijk, maar in Gavere wordt het een ander verhaal.