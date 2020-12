Linde Merckpoel (36) bevallen van dochtertje: “Mooiste lichtpunt in gek jaar”

“Hoi Cleo. Mooiste en liefste lichtpunt in dit gekke jaar. Ons hart loopt over van liefde voor jou.” Met die woorden maakt Merckpoel de geboorte van haar dochtertje bekend op sociale media. Het is het eerste kind voor Merckpoel en haar vriend Jef die uit de schijnwerpers blijft. Ze vormen een koppel sinds 2018. “Mijn lief is 4,5 jaar jonger en soms nog spontaner en luider dan ik. Echt all over the place. Ik had nooit gedacht dat het mijn type zou kunnen zijn, maar nu vind ik het keiplezant om iemand naast mij te hebben die zegt: Kom, we gaan ervoor. Het is anders dan het ooit is geweest, maar ik geniet heel erg. Ik ben enthousiast en Jef is enthousiast. We zijn samen waarschijnlijk doodvermoeiend, maar wel héél gelukkig.”

