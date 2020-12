Chinese stad in lockdown na één besmetting

De stad Dongning in het noorden van China gaat in lockdown nadat er een nieuw geval van het coronavirus is vastgesteld. In een andere stad worden de inwoners dan weer massaal getest na een nieuwe besmetting. Beide steden liggen aan de grens met Rusland.

In Dongning testte een 40-jarige man die in de haven werkt positief op het coronavirus. In Suifenhe gaat het om een 39-jarige arbeider die werkt voor een exportbedrijf, melden de autoriteiten.

Als er nieuwe besmettingen worden vastgesteld, spreekt Peking meestal over geïmporteerde gevallen.

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

De autoriteiten van Dongning hebben aangekondigd dat de stad “in oorlogsmodus” zit. Al het verkeer is stilgelegd en mensen die de stad willen verlaten, moeten een bewijs kunnen voorleggen dat ze de voorbije 24 uur negatief testten op het virus. Daarnaast zijn de scholen gesloten en mogen restaurants enkel afhaalmaaltijden aanbieden. In bepaalde gebieden mag slechts een persoon per huishouden om de dag naar buiten om inkopen te doen.

In Suifenhe is nog geen lockdown van kracht, maar is wel een grootschalige testcampagne gestart. Binnen de drie dagen moet iedereen in de stad getest zijn.

China, waar het coronavirus uitbrak, is er grotendeels in geslaagd om het virus te verdrijven, maar af en toe duikt er nog een geval op.