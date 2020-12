Drie cijfers over STVV - Charleroi

Peter Maes debuteert straks als coach van STVV met een thuiswedstrijd tegen Sporting Charleroi. Wij zochten én vonden drie leuke weetjes over de wedstrijd van de Kanaries.

2 Ex-Kanaries bij Zebra’s

Twee ex-Kanaries bij Charleroi. Dorian Dessoleil verdedigde in 2013-2014 de clubkleuren. Gaëtan Hendrickx speelde twee seizoenen voor STVV en maakte de promotie mee naar eerste klasse in 2015.

17 Weer doelpuntenkermis?

17 doelpunten vielen in de laatste vijf ontmoetingen, gemiddeld 3,4 per wedstrijd. In de laatste tien duels op Stayen verloor STVV vier keer van Charleroi, won het drie keer en speelde het drie keer gelijk.

43 Kanaries zijn kaartenkoning

In het fair-playklassement bengelt STVV helemaal onderaan. De Kanaries pakten samen met Oostende de meeste gele kaarten (43) en samen met Genk ook de meeste rode (4).

