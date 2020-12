De laatste dagen van de regering-Wilmès zijn nefast geweest voor de coronacijfers. Dat zegt epidemioloog Yves Coppieters in een interne nota voor de Kamercommissie die de Covid-aanpak in ons land tegen het licht houdt. “Indien er tussen 15 en 20 september was tussengekomen, was de golf nooit zo groot geweest.”