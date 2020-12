Diepenbeek/Bilzen

Een man uit Beverst is zaterdagvoormiddag gewond geraakt bij een spectaculair ongeval op de grens van Diepenbeek en Beverst. De man merkte te laat een dieplader op en werd in zijn auto via de laadplaten op het dak van de vrachtwagen gekatapulteerd. De auto viel daarna in de berm.