Antidopingbureau WADA houdt inhoud coronavaccins in de gaten

Sporters hoeven niet bang te zijn voor een dopingschorsing als gevolg van inenting met een coronavaccin. Het wereldantidopingbureau WADA houdt scherp in de gaten welke ingrediënten er zitten in de vaccins die op de markt komen. WADA belooft alle dopingcontroleurs direct op de hoogte te stellen als in een vaccin een middel wordt gevonden dat op de lijst van verboden producten staat. In dat geval kan een sporter die zich heeft laten vaccineren namelijk positief testen.

“Sporters kunnen erop vertrouwen dat WADA alle informatie blijft monitoren en direct de hele antidopingwereld van advies zal voorzien in het geval een ingrediënt van een vaccin voor problemen kan gaan zorgen”, staat in een verklaring van WADA. “De gezondheid van de sporters is onze belangrijkste zorg. In het hoogst onwaarschijnlijke geval dat een vaccin voor een mogelijke overtreding van de antidopingregels zorgt, dan spelen we daarop in. Ondanks de nieuwigheid van de vaccins is er geen reden om aan te nemen dat ze in strijd zullen zijn met onze regels.”

Het mondiale bureau werkt nauw samen met diverse farmaceutische bedrijven, waaronder Pfizer dat een vaccin heeft ontwikkeld waarmee de Britten nu al worden ingeënt. WADA zegt ook korte lijnen te hebben met de internationale federatie van farmaceuten. “We zijn met hen in gesprek om de exacte samenstelling te achterhalen van de vaccins die nu beschikbaar worden gesteld.” (belga)