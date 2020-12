Aangrijpend: video waarin een voetbal afscheid neemt van Maradona gaat de wereld rond

Het is intussen al meer dan twee weken geleden dat de wereld afscheid moest nemen van Diego Maradona, een van de beste en meest iconische voetballer ooit. In ‘zijn’ Argentinië leidde zijn dood tot enkele dagen van nationale rouw, maar vergeten zijn ze ‘Pluisje’ nog lang niet. Dat bewijst een video die circuleert op sociale media, waarin een voetbal (letterlijk te nemen) afscheid neemt van de man die de Argentijnen in 1986 wereldkampioen maakte.