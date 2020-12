Uitgewezen huurder laat gigantische berg lege bierflesjes achter

Elke verhuurder hoop top goede huurders voor zijn of haar woning. Maar dat loopt helaas soms ook mis. In Texas maakte een huurder het te bond in zijn woning. Daarom kon hij worden uitgewezen. Maar wat de verhuurder aantrof bij het betreden van de woning was …. verrassend. De huurder had als cadeau een gigantische stapel lege bierflesjes achtergelaten. Hij was wel erg consequent in zijn keuze van biermerk, want elk flesje was van ‘Bud Lite’.