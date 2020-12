Een sinterklaas die in een groot woonzorgcentrum in Mol 150 bewoners heeft vereerd met een bezoekje, testte enkele dagen later positief op corona. Bovendien bleek hij een zogenaamde superverspreider te zijn. Intussen vertonen al enkele bewoners van het rusthuis symptomen. Alle anderen zijn ook getest. “Nu is het afwachten hoe groot de ravage is”, zegt Antwerps gouverneur Cathy Berx.