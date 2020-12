De Vlaming mag dan wel een baksteen in de maag hebben, maar om te kunnen renoveren, moet je eerst je droomwoning vinden. Hoe begin je aan die zoektocht? Moet je de vraagprijs bieden of toch nog wat extra centen overhouden voor de renovatie? En is een omgevingsvergunning verplicht? Nathalie Meiresonne en Carolien Berckmans geven in hun boek ‘Anders renoveren’ het antwoord.