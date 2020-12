PS-voorzitter Paul Magnette reageerde vrijdag in het Canvas-programma ‘De afspraak op vrijdag’ op de uitspraken van Bart De Wever. De N-VA-voorzitter had vorige week gezegd dat PS sterk geëvolueerd was naar een confederaal België. “Maar dan op een andere manier dan hoe de N-VA dat ziet. Door een betere bevoegdheidsverdeling kan je zowel de gewesten als de federale overheid versterken”, aldus Magnette.