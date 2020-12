Disney kondigde donderdag een resem nieuwe projecten aan, maar het nieuws over de nieuwe ‘Indiana Jones’-film wekte de meeste interesse. Na bijna vijf jaar van opstarten en uitstellen zou de vijfde prent over de avontuurlijke archeoloog in juli 2022 in de zalen komen. Mét Harrison Ford opnieuw in de titelrol. En dat op de gezegende leeftijd van 78.