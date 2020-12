Focus houden, je niet laten afleiden door het perpetuum mobile van het politieke messengevecht, dat is de koers die minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) wil varen. Ook als er uiteindelijk twee kerncentrales langer open moeten blijven, is dat niet het einde van de wereld. “De kernuitstap is de pixel, klimaatneutraliteit de foto.”