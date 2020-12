Zodra je echt veel zorg nodig hebt, wordt je assistentiewoning een woonzorgflat. Zonder dat je verhuist. Je krijgt gewoon meer zorg. Dat is het principe van het Teutenhof in Sint-Huibrechts-Lille (Pelt). “Een kamer met een bed in, zoals in een traditioneel woonzorgcentrum wil ik niet meer bouwen”, zegt Jos Claes, directeur van het Teutenhof.