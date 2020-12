In 2017, toen de harde diagnose viel, stopte Wijnants meteen als presentator om voor zijn zoon te zorgen. — © Kris Van Exel

Gingelom

Eén telefoon en de man die ‘Sportweekend’ al twaalf jaar presenteerde, werd mantelzorger voor zijn negenjarige zoon, Ko. Nu de VRT het 60-jarige jubileum van het programma viert, vertelt Gingelomnaar Stef Wijnants (54) voor het eerst en voor het laatst over hoe leukemie zijn ­leven en dat van zijn gezin op zijn kop zette. “Mijn vrouw is de held in dit verhaal.”