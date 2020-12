Aster Vranckx zal het graag zien: Casteels en Wolfsburg rukken op in de Bundesliga

VfL Wolfsburg heeft vrijdagavond het openingsduel van de elfde speeldag in de Bundesliga gewonnen. De Wolven, met Koen Casteels negentig minuten tussen de palen, haalden het met 2-1 van Frankfurt.

Er stonden na afloop in de Volkswagen Arena enkel Nederlanders op de doelpuntenlijst. Bas Dost bracht Frankfurt op het uur op voorsprong vanaf de stip. Aan de overkant maakte Wout Weghorst een kwartier voor tijd gelijk, ook vanaf elf meter. Weghorst maakte twee minuten voor tijd ook de beslissende 2-1 na een knappe loopactie en dito afwerking. Wolfsburg (de nieuwe ploeg van KV Mechelen-talent Aster Vranckx) klimt in de tussenstand naar een voorlopige vierde plaats met 21 punten, Frankfurt is negende met 13 punten.

© Swen Pförtner/dpa

In Nederland verloor Heracles tijdens de opener van de twaalfde speeldag van de Eredivisie in eigen huis met 1-2 van Fortuna Sittard. De bezoekers kwamen op voorsprong dankzij een eigen doelpunt van Rente (31.). Polter maakte er op het uur 0-2 van. De tegentreffer van invaller Burgzorg (90.+3) kwam te laat. Bij Heracles speelde Lukas Schoofs enkel de eerste helft. Beide ploegen tellen na twaalf duels slechts negen punten en kamperen daarmee maar net boven de degradatiezone.