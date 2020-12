Boksers Anthony Joshua en Kubrat Pulev botsen al voor titelkamp: “Hij riep een hoop onzin”

Boksers Anthony Joshua en Kubrat Pulev zijn een dag voor hun wereldtitelgevecht in Londen al bijna op de vuist gegaan. Beveiligers moesten de twee zwaargewichten uit elkaar houden toen ze bij de staredown wel erg dicht bij elkaar kwamen. “Hij riep een hoop onzin”, zei Joshua. “Ik had hem het liefste al op zijn kaak geslagen, maar ik bewaar dat maar voor morgen.”

De 31-jarige Joshua verdedigt zijn wereldtitels bij de WBA, WBO en IBF. De Engelsman, olympisch kampioen in eigen land in Londen in 2012, zou het eigenlijk al in juni opnemen tegen de Bulgaarse uitdager Pulev. Vanwege de coronacrisis ging het gevecht toen niet door. Zaterdagavond komt het alsnog tot een wereldtitelstrijd in de Wembley Arena, tegenover het grote stadion in Londen. Zo’n duizend boksliefhebbers mogen om de ring zitten.

“Ik boks al heel lang. Heel veel boksers slaan vooraf allemaal stoere taal uit, maar worden vervolgens neergeslagen”, zei Joshua. “Hij wil me intimideren, maar het doet met niets.” De Engelsman kwam bij de weging uit op 109,2 kilogram, iets meer dan de 39-jarige Bulgaar (108,7). “Ik ben de nieuwe kampioen, morgen ga ik je dat laten zien”, riep Pulev tegen Joshua.