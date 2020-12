Westerlo smeert Club NXT negende nederlaag aan en ziet na 9 op 9 tweede plaats dichterbij komen in 1B

Een lijdensweg is het nog niet maar de negende nederlaag van Club NXT in het profvoetbal is wel een feit. De piepjonge Bruggelingen kwam vrijdagavond in het Westelse Kuipje wel op voorsprong met een strafschop, maar een rijper Westerlo zette niet zonder enige moeite de scheve situatie weer recht. Westerlo pakt meteen 9 op 9 en nadert op een puntje van de felbegeerde tweede plaats.

Net als het grote Club afgelopen dinsdag in de niet snel te vergeten match in Rome speelde Club NXT vanaavond in de stille Kempen eveneens in een oranje uitrusting. Het kon ook snel op achterstand komen maar de Westelse spits Atabey Cicek miste van dichtbij.

Mocht Horvath straks vertrekken dan heeft Club Brugge met Senne Lammens alvast een potentiële vervanger achter de hand. Meer dan zijn collega Nick Shinton ontwikkelt de Oost-Vlaamse keeper zich goed en maakt week na week progressie. Cicek hoefde de voorzet van Abrahams maar binnen te duwen maar Lammens redde knap. In de heenmatch een paar weken geleden op Daknam had Westerlo het ook al behoorlijk moeilijk met de Brugse jeugd en speelde toen slechts gelijk. Bob Peeters zag zijn ploeg vrijdag weer op achterstand komen. De ervaren Antunes liep Van Den Keybus aan en Vermeire wees resoluut naar de spits. De jonge Turkse doelman Özer stopte de strafschop maar tot grote ergernis van de Westelse bank oordeelde de lijnrechter dat hij te vroeg vertrokken was. De tweede keer gaf Baeten Özer geen schijn van een kans zodat het toch 0-1 werd. De jonge Bruggelingen konden de voorsprong zowat een kwartiertje op het bord houden. Een flitsende aanval via Brüls en Cicek werd even kwiek afgerond door Abrahams

© BELGA

Van Eenoo verlost Westerlo

Na de rust bracht Peeters Vetokele in voor Brüls, die niet altijd goed zijn draai vond. Heel veel bracht het niet teweeg. Alle tijd dan ook om even de leeftijd te checken van de kleine invaller Lenn De Smet. Op het uur kwam hij Noah Aelterman aflossen, met zijn 19 jaar is hij een van de ouderen maar maakte plaats voor een jongen van ….16 jaar.

De opleiding primeert op het resultaat en de foutjes moeten dan met de mantel der liefde bedekt worden. Zo kon Cicek makkelijk Van Eenoo lanceren en die had geen moeite om de bal voorbij Lammens in de verste hoek te leggen. De zevende seizoenstreffer van de West-Vlaming in Kempense dienst. Club miste achterin duidelijk Ignace Van Den Bempt op de rechterkant maar die kon intussen al doorschuiven naar de A-kern en startte vorige zaterdag zelfs tegen STVV. Hij kan op termijn misschien zelfs Mata opvolgen en daar is het ze in Brugge en Westkapelle uiteindelijk allemaal om te doen. Terug naar de wedstrijd. Net als in Lokeren vorige maand moest Westerlo de laatste tien minuten met tien man verder. Toen kreeg Biset twee keer geel, nu was het het Keïta die het eind van de match niet haalde. Peeters haalde er zijn spits nog af voor Ghandri en ook De Mil bracht nog twee verse krachten in maar kon daarmee wel de negende nederlaag niet vermijden. Westerlo zet met succes de inhaaloperatie in en nadert op 1 puntje van Seraing en de tweede plaats.

Scheidsrechter: Jordy Vermeire

Westerlo: Özer, Remmer, Biset, Antunes, Ndong, Keïta, Van Eenoo, Dierckx, Abrahams, Brüls (46’ Vetokele), Cicek (84’ Ghandri)

Club Brugge: Lammens, Engels (87’ Servais), Hautekiet, Fuakala, De Cuyper, Fofana, Blomme, Ochieng (87’ Appiah), Baeten, Aelterman (60’ De Smet), Van Den Keybus

Doelpunten: 19’ Baeten (str.) 0-1, 29’ Abrahams 1-1, 67’ Van Eenoo 2-1

Gele kaarten: 52’ Keïta, 65’ Ochieng, 83’ Blomme

Rode kaarten:80’ Keïta (2 x geel)