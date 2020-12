Pfizer kan voorlopig maar de helft van voorzien aantal coronavaccins leveren

Farmareus Pfizer kan in januari minder vaccins leveren aan ons land dan eerst werd voorzien. Er is vertraging in de productie, klinkt het. Normaal zou Pfizer 600.000 doses leveren in eerste instantie. Dat worden er nu maar 300.000.

Pfizer zou eind december aanvankelijk 25 miljoen doses van het coronavaccin dat het samen met BioNTech heeft ontwikkeld leveren aan de Europese Unie. België zou in januari al een eerste lading 600.000 doses krijgen, maar die doses zullen niet allemaal op tijd geleverd kunnen worden door een productievertraging bij Pfizer.

Volgens het federaal geneesmiddelenagentschap (FAGG) worden er dan nu maar 300.000.

Het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) bevestigt dat Pfizer het doel van 25 miljoen doses tegen eind december niet zal halen voor Europa. “Volgens de beloften van het bedrijf zal deze vertraging voor het grootste deel, maar niet helemaal, worden ingehaald in de maand februari.”

Volgens Marie-Lise Verschelden van Pfizer zijn er verschillende oorzaken voor de vertraging. “Ten eerste is het opschalen van een vaccin aan dit tempo ongezien. Bovendien duurde het opschalen van de toeleveringsketen van grondstoffen langer dan verwacht. Wat ook impact had, is dat de uitkomst van de klinische studies iets langer op zich lieten wachten dan oorspronkelijk voorzien.”

Het is echter wel zo dat de aanpassingen aan onze productielijnen in de VS en Europa nu volledig voltooid zijn, en dat de vaccindosissen momenteel in sneltempo worden gemaakt, zegt Verschelden. “Op basis van de huidige prognoses verwachten we wereldwijd tot 50 miljoen vaccindosissen te produceren in 2020, klinkt het nog. We hebben er vertrouwen in dat we tegen het einde van 2021 zoals aangegeven tot 1,3 miljard doses kunnen leveren. “

In ons land wordt er vanaf 5 januari gevaccineerd. Maar in eerste instantie heeft ons land dus maar 300.000 vaccins in voorraad in plaats van de beloofde 600.000.