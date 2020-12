Gemeente zamelt speelgoed in

“We zamelen het speelgoed in en schenken het aan kinderen in armoede of bieden het aan in onze speelotheek of weggeefwinkel”, vertelt burgemeester Kristof Pirard. “We ontvingen al heel wat bruikbaar tweedehands speelgoed dat door de Kerstman bedeeld zal worden. Als je thuis nog speelgoed hebt liggen, proper en in goede staat, mag je dit altijd binnenbrengen bij de weggeefwinkel, speelotheek of kinderopvang Het Hemeltje.”

Meer info via de dienst Welzijn: 0473/30.14.39 of sonja.doomen@heers.be en 0498/25.83.97 of evelien.dekeyser@heers.be.