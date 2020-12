Tongeren

Bij de politie is vrijdag een winkeldiefstal in een doe-het-zelf-winkel op de Luikersteenweg gemeld. Een dief had er 6 lampen meegenomen zonder te betalen. De politie stelde een proces-verbaal op. Donderdag rond sluitingstijd was een onbekende een supermarkt op de Luikersteenweg met een volle winkelkar buiten gewandeld zonder te betalen. Dat blijkt op de camerabeelden. De politie is een onderzoek gestart. mm