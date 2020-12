De Oekraïener Alexander G. zou in de tuin van Emmanuel M. ook gevechtstrainingen hebben gegeven aan het extreemrechts vriendengroepje rond de zestiger uit Zutendaal. Emmanuel zit nog steeds in de cel op verdenking van brandstichting. — © Tom Palmaers

Bilzen

In het onderzoek naar de brandstichting van het asielcentrum in Grote-Spouwen (Bilzen) zit ook een Oekraïense vriend van verdachte Emmanuel M. in de cel. Alexander G. (31) werd vorige week in Tervuren opgepakt. Er zijn vermoedens dat de Oekraïner een aanslag wilde plegen, al is het doel van die aanslag niet bekend.