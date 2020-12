En ook in Maasmechelen is de kerstsfeer al voelbaar. De Tuinwijk in Eisden is helemaal omgevormd tot een feeëriek kerstdorp. Het is een initiatief van het buurtcomité 'Tuinwijk 2020'. Zij hebben opgeroepen om massaal kerstversiering buiten te hangen. Ook hebben ze een wandelroute uitgestippeld langs de versierde huizen in de vroegere mijnwerkerscité.