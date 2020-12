“Spelen in Tokio vinden plaats”, verzekert World Athletics-voorzitter Sebastian Coe

“De Spelen zullen plaatsvinden”, vertelde Coe tijdens een persmoment met verschillende internationale persbureaus. “Ik was vorige maand in Tokio en sprak gedurende 48 intense uren met het organisatiecomité, de lokale autoriteiten en de regering. Ze tonen een ijzeren vastberadenheid om de Spelen te organiseren.”

De Brit deelde wel mee dat er voorlopig nog veel onduidelijkheid heerst over de aanwezigheid van fans in de stadions. “Dat is op dit moment onbekend terrein”, klonk het. “Niemand kan nu zeggen of, zoals ik hoop, we voor volle tribunes kunnen sporten. Ik denk dat er wel regels rond social distancing zullen gelden.”

“Ook de atleten zullen zich in het olympische dorp moeten aanpassen”, vervolgde Coe. “Het is in normale tijden al een hele uitdaging als honderden sporters op ongeveer hetzelfde moment ontbijten of lunchen, laat staan tegen de achtergrond van een pandemie. We moeten heel veel respect hebben voor de Japanners die voor deze problemen oplossingen zoeken.”