"Voor Limburg is het belangrijk dat Nederland strengere maatregelen neemt"

"Het is voor Limburg belangrijk dat Nederland strengere maatregelen neemt." Dat zegt biostatisticus Geert Molenberghs van de UHasselt. Het aantal coronabesmettingen in ons land daalt niet meer verder. Onder andere het grensverkeer speelt daar een rol in. Onze provincie zou er dus baat bij hebben als Nederland het voorbeeld volgde van Duitsland en Frankrijk, die wel opnieuw in lockdown gaan. In ons land zijn verstrengingen voorlopig niet aan de orde, volgens Molenberghs, aangezien de maatregelen hier al strikter waren als in de buurlanden.