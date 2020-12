Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell. — © Patrick McMullan via Getty Image

Ghislaine Maxwell heeft een nieuwe poging gedaan om op borgtocht vrij te komen. Ze wil de rechter in New York een borgsom van 28,5 miljoen dollar (23,5 miljoen euro) betalen om de rechtszaak tegen haar volgend jaar in vrijheid te mogen afwachten, meldt de Amerikaanse nieuwszender ABC. Justitie heeft nog niet gereageerd op het voorstel.