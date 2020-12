Kim Meylemans stelt teleur in Innsbruck tijdens Wereldbeker skeleton

Kim Meylemans heeft vrijdag in het Oostenrijkse Innsbruck een zeventiende plaats neergezet in de derde manche van het seizoen in de Wereldbeker skeleton.

De uitslagen van de eerste run in Innsbruck werden geschrapt omdat er te veel onregelmatigheden waren, mede vanwege het weer. Door harde wind waaide er veel sneeuw op de baan. Om die reden vormden de uitslagen van de tweede run meteen de eindstand.

De Russin Elena Nikitina veroverde de zege in 53.74, voor de Nederlandse Kimberley Bos (+0.28). De Duitse Tina Hermann en Oostenrijkse Janine Flock (+0.45) deelden de derde plek. De 24-jarige Meylemans eindigde met een chrono van 55.08 (+1.34) pas als zeventiende (op twintig).

Meylemans finishte in de eerste twee manches van het seizoen, in het Letse Sigulda, als vijfde en zesde. Janine Flock snelde toen tweemaal naar winst. De Oostenrijkse voert de algemene WB-stand aan met 650 punten, voor Bos (620 ptn) en Nikitina (587 ptn). Meylemans (448 ptn) volgt als negende.

De vierde manche volgt volgende vrijdag, opnieuw in Innsbruck.

Biatlon: Noor Dale wint sprint in Hochfilzen

Thierry Langer is vrijdag tijdens de eerste dag van de derde seizoensmanche van de wereldbeker biatlon in het Oostenrijkse Hochfilzen als beste Belg op de 63e plaats geëindigd in de 10 kilometer sprint. Florent Claude finishte net een positie lager. Tom Lahaye-Goffart strandde als 97e.

De zege ging naar de Noor Johannes Dale, die 23:32.5 klokte en geen schietfouten maakte. De 23-jarige Dale verovert zo de eerste WB-zege uit zijn carrière. De Fransmannen Quentin Fillon-Maillet (+17.1; 0 schietfouten) en Fabien Claude (+29.0; 1 schietfout), broer van Florent Claude, maakten het podium vol.

Thierry Langer (1 schietfout) eindigde als 63e op 2:29.6 van winnaar Dale. Florent Claude was net dat tikkeltje trager (+2:29.9; 3 schietfouten) als 64e. Tom Lahaye-Goffart (+3:56.4; 4 schietfouten) strandde in de kelder op plaats 97.

De Noor Johannes Thingnes Bø (+41.2; 1 schietfout) moest vrijdag vrede nemen met de vierde plaats. Hij houdt wel de koppositie in handen in de algemene WB-stand met 253 punten na vijf onderdelen. Langer (17 ptn) is 45e, Claude (11 ptn) 52e.

Eerder vrijdag eindigde Lotte Lie bij de vrouwen op de 48e plaats in de 7,5 kilometer sprint. De zege ging naar de Wit-Russin Dzinara Alimbekava. Het was de eerste wereldbekerwinst uit haar loopbaan.