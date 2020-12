Tongeren

De dierenpolitie heeft vrijdag in de deelgemeente Henis een paar in beslag genomen. De eigenaar had al herhaaldelijk waarschuwingen en aanmaningen ontvangen omdat hij zijn dier niet naar behoren verzorgde. Aan geen enkele van die oproepen gaf hij gehoor. Daarom werd het paard weggehaald. Het dier is opgevangen in het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder. mm