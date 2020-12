Toptalent Shamil Nikaev vecht op wereldniveau

Shamil Nikaev begon als kleine jongen van 10 jaar bij Death Row. Al heel bleek dat er in deze jongen een groot talent schuilde. Als 15-jarige vocht hij in Duitsland met succes reeds tegen kerels die tweemaal zo oud waren. Het duurde dan ook niet lang of hij was voor iedereen een geduchte tegenstander, gekend in België, Nederland en Duitsland. Shamil bleef ongeslagen in de jeugdreeksen, bij de nieuwelingen, amateurs en nu bij de profs. Met andere woorden, hij heeft nog nooit één partij verloren.Bij zijn debuut bij de profs werd ook al snel duidelijk dat voor hem een buitenlands management het beste zou zijn. Shamil heeft nu een Amerikaans management.Het is een lange weg geweest, maar eindelijk mag hij zich meten met de absolute wereldtop. Shamil vocht afgelopen week in de VS zijn debuutwedstrijd bij wereldorganisatie Bellator. Zijn tegenstander Kemran Lachinov is niet de minste en reeds een gevestigde waarde in deze organisatie. Na 3 ronden van 5 minuten won Shamil deze partij overduidelijk en liet hij zien over welke fightersspirit hij bezit.