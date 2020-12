Ondanks enkele adelbrieven krijgt Jonathan Dibben geen contractverlenging bij Lotto Soudal en dus stopt hij maar op 26-jarige leeftijd

Dibben werd in 2016 wereldkampioen puntenkoers. — © AFP

Jonathan Dibben hangt zijn fiets aan de haak. Dat maakte de amper 26-jarige Brit wereldkundig in de wielerpodcast PodCrash. Dibben reed het voorbije seizoen nog bij Lotto Soudal, maar zag daar zijn aflopende contract niet verlengd worden.

De Brit begon zijn profcarrière in 2017 bij Sky. Na twee seizoenen bij het topteam van Dave Brailsford moest hij afzakken naar het continentale team Madison Genesis, maar Lotto Soudal gaf hem voor 2020 opnieuw een contract op WorldTour-niveau. Dat loopt eind deze maand ten einde, en Dibben vond de voorbije maanden geen nieuwe werkgever.

De hardrijder telt één profoverwinning op zijn palmares. Hij won in zijn eerste profjaar een tijdrit in de Ronde van Californië. Afgelopen najaar reed hij met de Giro zijn eerste Grote Ronde. Die beëindigde hij als 133e en laatste.

Op de piste boekte Dibben veel meer successen. Hij werd in 2016 wereldkampioen puntenkoers. Voordien had hij ook al twee Europese titels in de ploegenachtervolging veroverd.