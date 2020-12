De evenementensector voert al het hele jaar actie onder de noemer ‘Sound of silence’. — © Robin Fasseur

Dubbel overbruggingsrecht, kwijtschelding van de RSZ en pensioenopbouw en eindejaarspremies, dat zijn enkele van de eisen die de evenementensector aan de politieke machthebbers in ons land stelt. Ze doen dat in een nieuwjaarsbrief op rijm. Dat doet het allemaal wat speels klinken, maar de tekst is toch erg bitter.