Op slechts vier dagen tijd een nieuw elftal voorbereiden op een belangrijke wedstrijd, de opdracht van Peter Maes is niet evident. “Het was een hectische week”, gaf de nieuwe coach van STVV toe op zijn wekelijkse persconferentie. “Maar ik heb een goed beeld kunnen vormen van de selectie en hoe we het beste kunnen spelen. Voor zaterdag ben ik eraan uit.”