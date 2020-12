Hasselt

Op zondag 13 december is het Wereldlichtjesdag. Dan steken mensen over heel de wereld om 19.00 uur kaarsjes aan ter nagedachtenis van overleden kinderen. Ook de stad Hasselt doet mee. “We houden een serene plechtigheid die we via livestream uitzenden. Hiermee hopen we voor een lichtpuntje te zorgen in deze donkere dagen”, zegt schepen van burgerzaken Joske Dexters (N-VA).