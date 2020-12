Eindelijk nog eens wat lof voor Benteke: “Altijd geweten dat Christian de kwaliteiten heeft”

Christian Benteke lijkt bij Crystal Palace eindelijk weer boven water te komen. De 30-jarige aanvaller scoorde vorig weekend zijn eerste twee competitiegoals van het seizoen in de klinkende 1-5 overwinning op het veld van West Bromwich Albion. Coach Roy Hodgson hoopt dat de Rode Duivel die lijn zondag tegen leider Tottenham Hotspur doortrekt.

Benteke zorgde tegen West Brom in de 67e minuut met een rake kopbal voor de 1-3. Een kwartier later trapte hij zijn tweede binnen, goed voor de 1-5 eindstand. Benteke bedankte zo zijn coach Hodgson voor een eerste basisplaats dit seizoen, na zes vooral korte invalbeurten.

Hodgson hoopt dat Benteke nu de smaak van het scoren weer te pakken heeft. “Christian deed het heel goed”, vertelde de trainer in aanloop naar de kraker tegen de Spurs. “We hebben altijd geweten dat hij een kwaliteitsvolle centrumaanvaller is. Het is geweldig voor hem dat hij dat de wereld vorige week weer kon laten zien.”

Crystal Palace staat met zestien punten uit elf wedstrijden op de elfde plaats in de Premier League. Benteke deelt de kleedkamer er met Michy Batshuayi, die nog altijd op zoek is naar zijn eerste competitiegoal dit seizoen.