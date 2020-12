Elektrische fietsen voor stadspersoneel

Patrick Dewael, burgemeester: “Klimaatneutraliteit staat hoog op de agenda van de stad Tongeren. Daarom stellen we alles in het werk om zo weinig mogelijk CO2 (koolstofdioxide) uit te stoten. Door de korte dienstverplaatsingen met de fiets te doen in plaats van met een voertuig zetten we opnieuw een belangrijke stap in die richting. De aankoop van de elektrische dienstfietsen kadert in het klimaatplan 2020-2030, waarbij veel aandacht gaat naar duurzame mobiliteit.”In 2014 werden 4 witte dienstfietsen aangekocht en nu komen er twee nieuwe elektrische fietsen bij. “Deze elektrische fietsen bieden een oplossing om ook de iets verdere dienstverplaatsingen op een milieuvriendelijke manier te kunnen doen. Een fietsende werknemer is fitter en gezonder. Fietsen is niet enkel goed voor de gezondheid maar ook voor het milieu, de parkeerproblemen en voor de portemonnee. Kortom gezonde werknemers in een gezonde stad,” besluit schepen van milieu Patrick Jans.