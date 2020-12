Handmade In Belgium-label uitgereikt aan Brigitte Peters van Tutto Bello

oor haar juwelen gebruikt Brigitte steentjes, parels en kralen. Een monnikenwerkje dat vaak 8 uur per juweel vergt, een zeer intensief maakproces dus. Brigitte tekent voornamelijk haar eigen patronen voor haar creaties. Naast handgeknoopte juwelen, zitten er ook juwelen met edelstenen en parels in haar collectie. Bij Tutto Bello kan je terecht voor eigen creaties van oorbellen, hangers, jurkjuwelen, ringen en halskettingen op maat en naar smaak van de klant. Haar materialen probeert Brigitte zo veel mogelijk in België aan te kopen, helaas is dit niet voor alles mogelijk.Met het HIB-label wil UNIZO ondernemers die originele en handgemaakte producten afleveren, extra ondersteunen. “Daarom is het zogenaamde HIB-label in het leven geroepen en Tutto Bello past perfect in dit plaatje”, legt Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Limburg uit. Consumenten zijn vandaag meer dan ooit op zoek naar originele producten en willen daarvoor een authenticiteitsgarantie. “Die ambachtelijke ondernemers willen we een duwtje in de rug geven. De term ambachtelijk is in België, in tegenstelling tot in Frankrijk niet beschermd. Vandaar dat wij bij UNIZO het HIB-label in het leven hebben geroepen. En het sluit ook naadloos aan bij het lokaal kopen en dus Winkelhieren, een andere campagne van UNIZO”, aldus Bart Lodewyckx.