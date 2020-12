The Masked Teacher in basisschool De Schans-De Luchtballon

Basisschool De Schans – De Luchtballon zet al een aantal schooljaren in op ‘lezen’ en probeert hierin elk schooljaar vernieuwend en uitdagend te zijn. De school wil de leerlingen motiveren om naar een boek te grijpen in plaats van naar een tablet/smartphone. Daarom organiseren ze The Masked Teacher.

De meesten kennen wel het tv-programma The Masked Singer op VTM. Op basis daarvan organiseert GO! Next Basisschool De Schans - De Luchtballon ‘The Masked Teacher’. Enkele leden van het schoolteam ontpopten zich tot onherkenbare personages. Dit gaat van ruimtevaarder tot haan. Ze zullen zichzelf voorstellen en elk 5 boeken voorlezen aan de hand van enkele korte filmpjes. Per dag wordt er één filmpje van elk personage getoond in de klassen. De kinderen overleggen dan samen met de klasleerkracht over wie er die dag zal afvallen. Zo proberen ze de personages te ontmaskeren. Vrijdag 18 december zal de finale doorgaan met de 3 beste Masked Teachers in elke vestiging.Het voltallige team van Basisschool De Schans – De Luchtballon prikkelt hierdoor de nieuwsgierige kinderen en stimuleert hen om nog meer te lezen. Zo promoten zij niet alleen enkele boeken, maar vergroten zij ook de ‘leeshonger’ van de kinderen.Hou zeker de facebookpagina ‘Basisschool De Schans - De Luchtballon’ en de instagrampagina ‘luchtballonschans’ in de gaten.