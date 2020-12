Kathinkeprojecten verdeelt voedselpakketten voor kerst in Kenia

Ook in Kenia slaat het coronavirus genadeloos toe. Geen toerisme betekent voor hen geen job in de horeca, geen vraag naar taxivervoer en geen eten voor de familie. Komt daarbij dat ook de maisoogst vernield zijn door wateroverlast en sprinkhaanplagen. Dan weet je dat er grote hongersnood is."Sinds enkele jaren help ik ginds enkele families en tijdens mijn reis naar ginder in october 2019 kon ik me een beeld vormen van de noden van deze families", vertelt Kathleen Vandecasteele. "Het laat me niet los. Ik probeer hen nu vanop afstand te helpen. Samen met plaatselijke krachten lukt me dit aardig. Normaal gezien was de planning om vorige maand terug naar Kenia te reizen, maar corona liet dit niet toe."In november werden voedselpakketten verdeeld. In het voorbije jaar werd er ook geholpen bij het bouwen van huizen, herstellen van daken, dokterskosten, de aankoop van bedden, matrassen, muggennetten enzomeer. "Ook nu weer probeer ik enkele arme families uit de sloppenwijken van een voedselpakket te voorzien. Dit keer in de regio Nairobi. Dit gaat over essentiele producten maar ook eens wat extra wat ze normaal nooit zelf kunnen kopen. Dankzij familie, vrienden en symphatisanten lukt het om iets te betekenen voor de arme bevolking. Ook de verkoop van spulletjes online gaat naar mijn projecten", aldus Kathleen."Bij de laatste voedselbedeling was er een alleenstaande mama met haar zoontje, zij huilde en moest lachen gelijktijdig. Ze was de avond voordien gaan slapen zonder eten en nu kon ze unga koken. Corona voelen of zien ze niet, maar honger voelen ze wel", besluit Kathleen.