Nieuwsanker ontdekt tumor nadat kijkers haar e-mails blijven sturen over gezwel in haar hals

Een nieuwsverslaggever uit Lexington, Kentucky, laat een potentieel kankergezwel verwijderen nadat verschillende bezorgde kijkers contact met haar hadden opgenomen over een vreemde gezwel in haar hals.

De loyale kijkers van een nieuwsverslaggever uit Kentucky hebben misschien haar leven gered. Onlangs begon Kristen Kennedy e-mails te ontvangen over een gezwel aan haar schildklier in haar hals.Verschillende kijkers waren bezorgd dat het kanker zou kunnen zijn. De alarmbellen gingen bij Kristen pas echt af toen een gepensioneerde arts haar een e-mail stuurde. Kristen ging naar een dokter, die haar vertelde dat er een kans van 50 procent is dat de knobbel kanker is.Nu zal ze de knobbel laten verwijderen. Ze hoopt tegen het einde van de maand weer in de ether te zijn. (pebs)