Zaterdagmiddag in Antwerpen begint ook Mathieu van der Poel eraan. De tegenstand moet zich niet al te veel illusies maken: de drievoudige wereldkampioen heeft de gewoonte dat hij met een overwinning start. “We moeten er vooral over waken dat we hem niet in de cross zelf laten komen”, aldus Michael Vanthourenhout die in Tabor won.