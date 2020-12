Oudercomité Kleurdoos start crowdfunding speeltoestellen

Het oudercomité van kleuterschool De Kleurdoos uit Zonhoven start vanaf volgende week een crowdfundingactie via de Koning Boudewijnstichting. Het doel is om 12.000 euro op te halen voor nieuwe speeltoestellen voor de speelplaats van de kleuterschool. Opmerkelijk is dat de giften voor de speeltoestellen ook fiscaal aftrekbaar zijn.

De huidige houten speeltoestellen zijn intussen al meer dan vijftien jaar oud en ze zijn dringend aan vervanging toe. Tot nu toe werden ze tijdens de zomervakantie telkens weer hersteld en kregen ze een nieuwe laag vernis. Maar zelfs die inspanningen en werkuren volstaan niet langer want het hout is op bepaalde plaatsen versplinterd en de touwen zijn versleten. “Nog voor de coronacrisis hadden we als oudercomité het plan opgevat om de toestellen te vervangen”, legt Stijn Duchateau van het oudercomité uit. “Maar door de coronacrisis kunnen we onmogelijk activiteiten organiseren om geld in het laatje te brengen. Daarom hebben we een dossier ingediend voor een crowdfunding bij de Koning Boudewijnstichting. Dat dossier is goedgekeurd en we gaan er zo snel mogelijk mee aan de slag,” zegt Stijn.

12.000 euro

Het oudercomité wil 12.000 euro bijeenbrengen voor duurzame en verplaatsbare speeltoestellen uit gerecycleerd plastic zodat de 300 kleuters van de school er zo snel mogelijk plezier aan kunnen beleven. Iedereen die wil steunen, kan zelf bepalen welk bedrag hij of zij wil schenken. De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project. Daardoor zijn giften vanaf 40 euro fiscaal aftrekbaar. Wie stort voor 1 januari, krijgt een belastingvoordeel dat kan oplopen tot 60 procent. Daarna is het maximum 45 procent. (

Wie wil storten, kan dat doen op de projectrekening van de Koning Boudewijnstichting. Meer info bij het oudercomité via eline.desmedt@hotmail.be.

Storten kan op rek BE 10 0000 0000 0404