Personeel Lidl Heusden schrijft kaartjes naar bejaarden

Twee weken geleden kwam een vrouwtje van 80 jaar in de Lidl in Heusden. Ze vertelde hoe eenzaam ze was. Haar man was 30 jaar geleden overleden, haar broers en zussen waren er ook niet meer en ze had geen kinderen. Het verhaal was zo aangrijpend dat de 20 medewerkers van Lidl Heusden beslisten om haar allemaal een persoonlijk kaartje te sturen. Met tranen in de ogen kwam het vrouwtje het personeel bedanken.

Dit zette het personeel van Lidl aan het denken om nog meer bejaarden een hart onder de riem te steken in deze 'speciale' weken/maanden en ze besloten om zoveel mogelijk mensen een kaartje te sturen."Ons eerste idee was om adressen te vragen, vrienden, familie, klanten die iemand kennen die wel een opkikkertje kan gebruiken maar GDPR-gewijs is dat niet mogelijk en natuurlijk kan hier ook wel misbruik van gemaakt worden.Samen met de directie besloten we om persoonlijke kaartjes te schrijven naar de inwoners van Hof Ter Bloemen.We kregen van het rusthuis de voornamen van de mensen met hun hobby", vertelt Tamara Carremans, manager van Lidl Heusden."Buiten de 90 persoonlijke kaartjes die we als team wilden sturen, vroeg ik ook aan familie, vrienden, buren en aan de collega's zelf of ze nog een persoonlijk kaartje wilden maken. Iedereen begon te schrijven te knutselen of te tekenen. Een paar handelaars uit de omgeving steunden ons met pralines, koekjes en armbandjes. Onze eigen directie wil ook elke inwoner een kleinigheidje geven en ook nog de 80 peroneelsleden. Zo gaan we dus op dinsdag 90 kerstpakketjes maken om ze op woensdag 16 december te gaan bezorgen. Ook mogen we snijbloemen die we op zaterdagavond niet verkocht hebben en die we normaal moeten weggooien, elke week schenken aan Hof ter Bloemen. Wij willen met het volledige team Lidl Heusden een beetje licht brengen in deze donkere, bizarre dagen", besluit Tamara.