Het koppel uit Zutendaal blijft voorlopig in de cel omdat het parket in beroep gaat tegen de beslissing van de raadkamer. — © tp/rr

Emmanuel M. (60) en Vicky D. (46) uit Zutendaal zijn vrijgelaten onder voorwaarden voor de brandstiching in Grote-Spouwen (Bilzen) in november vorig jaar. Dat heeft de raadkamer in Tongeren vrijdag beslist. Het parket gaat in beroep, dus het koppel blijft voorlopig in de cel.