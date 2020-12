Oostende verlicht street art van The Crystal Ship

Wie de komende weken wil gaan wandelen in Oostende, kan er van 19 december tot 3 januari de street art van The Crystal Ship bewonderen. Ook als de zon onder is, want tijdens deze periode worden de murals immers verlicht.

Op zaterdag 19 december pakt het bekende kunstenparcours The Crystal Ship, dat in april vijf jaar bestaat, uit met verlichte street art en lichtinstallaties in de straten van de badstad. In totaal zijn zestien locaties te bezoeken. Onder andere Wasted Rita heeft neon signs voorzien en je spot er ook een laserinstallatie van kunstenaar Spy op het Groot Strand. Wie het wil ontdekken kan dat volledig gratis, maar gezien de huidige periode zijn er enkele veiligheidsvoorschriften van kracht.

Bezoekers kunnen de muurschilderijen ontdekken via een uitgestippeld pad met voorgestelde looprichting. Ze moeten bij het downloaden van het plan ook aangeven wanneer ze hun wandeling plannen, zo krijgen ze een beter zicht op de drukte. Of check de website en de Facebookpagina om te checken of er een drukke avond wordt verwacht. Onderweg kom je ook stewards tegen, die de toestroom van mensen veilig moet begeleiden.

De lichtjes gaan elke dag aan tussen 17 en 22 uur en dat tot 3 januari 2021, met uitzondering van kerst- en oudejaarsavond.