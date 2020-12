Ondernemersclub Zonhoven trakteert op Limburgse vlaai

Het bestuur van ondernemersclub Zonhoven bezocht persoonlijk en coronaproof al haar leden om te polsen hoe het met hen gaat in deze bijzondere tijden. Voorzitter Koen Evers: “Door het coronavirus konden de geplande activiteiten helaas niet doorgaan. Het bestuur steekt de lokale ondernemers met deze warme actie een hart onder de riem. Meer dan ooit is een sterk lokaal netwerk cruciaal, daarom houden we bij elkaar de vinger aan de pols.” De bestuursleden werden hartelijk ontvangen door de zaakvoerders die de actie duidelijk konden smaken.