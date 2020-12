Beringse koeltorens op mijnsite kleuren wit op Wereldlichtjesdag

“Ook stad Beringen wil de nabestaanden een warm hart onder de riem steken en kleurt de twee koeltorens op de mijnsite wit op Wereldlichtjesdag”, vertelt schepen van welzijn Hilal Yalçin. “Vanaf verschillende locaties in Beringen kan je dus de witte gloed die zich over de koeltorens aan de Koolmijnlaan hult, bekijken. Je kind blijft voor altijd in je hart en gedachten. Op deze manier staan we stil bij het immense verdriet dat het verlies van een kind met zich meebrengt.” De vorige jaren organiseerde de stad samen met onze Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en de Academie voor Beeldende Kunsten Heusden-Zolder een herdenkingsmoment op Wereldlichtjesdag. “Dit jaar kan dit helaas niet plaatsvinden, maar er werd wel een alternatief uitgewerkt. De leerlingen en leerkrachten van de Academies maakten een prachtig filmpje met muziek, beelden en woorden van troost om zo niet alleen licht, maar ook steun en hoop te bieden”, aldus schepen van cultuur en onderwijs An Moons. Wil jij je solidariteit en steun tonen? Doe dan thuis om klokslag 19 uur een kaars of lichtje aan, zo zorgen we samen voor fonkelende lichtpuntjes in Beringen om onze sterretjes te herdenken!