Dries Boulet wordt algemeen manager bij de Vlaamse Handbalvereniging

Dries Boulet is eerder deze week aangesteld als algemeen manager van de Vlaamse Handbalvereniging. De 37-jarige Tongenaar volgt Patrick Boes op die, nadat Tina Muyllaert haar afscheid had aangekondigd, tijdelijk de job van algemeen manager invulde. Boulet beantwoordt perfect aan het profiel van algemeen manager dat de VHV voor ogen had: ervaring in de sport én als manager.

In het handbal doorliep Dries Boulet alle jeugdreeksen bij Handbal Tongeren en is hij huidig T2 van de jonge Red Wolves. Op professioneel vlak was Boulet de voorbije zeven jaar actief als centrummanager van Sportoase Tongeren en Lanaken. Dries Boulet neemt halfweg februari zijn rol als algemeen manager definitief op. Tot die tijd blijft Patrick Boes die taak combineren met zijn rol als secretaris-generaal van de VHV en KBHB.Gepokt en gemazeld in het handbal. Een betere omschrijving bestaat er niet voor Dries Boulet die als speler van Handbal Tongeren alle jeugdreeksen doorliep. “De liefde voor het handbal is een rode draad in mijn leven. Eerst als speler van Handbal Tongeren, vervolgens als jeugdtrainer en trainer van de Ligaploeg bij datzelfde Tongeren. Op mijn 24ste ben ik als competitiemanager beginnen werken bij de VHV waarna ik doorgroeide tot technische directeur van de VHV en verantwoordelijk was voor de nationale ploegen.”Na een carrière van zes jaar bij de Vlaamse handbalfederatie stapte Dries Boulet over naar het bedrijfsleven om zich onder de vleugels van CEO van Sportoase Michael Schouwaerts te ontplooien als centrummanager van Sportoase Tongeren en Lanaken. Zeven jaar later is de cirkel rond en keert Boulet op professioneel vlak terug naar zijn grote liefde, het handbal. De sport waarin hij de voorbije jaren altijd actief is gebleven, onder andere als jeugdcoördinator van Pentagoon Kortessem en als huidig assistent-coach van de Men20.Met Dries Boulet aan het hoofd krijgt de VHV een ervaren manager die tot op de dag van vandaag met zijn beide voeten in de sport staat, een sport die hij door en door kent en waarmee hij een grote voeling met de basis heeft.